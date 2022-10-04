Kayseri emniyeti hayvanları unutmadı

Kayseri polisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açtığı stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı. Ayrıca arama köpeği Reks de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant kurdu. Ekipler, vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aplikasyonu hakkında bilgi vermek amacıyla broşür dağıttı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören arama köpeği Reks de, hünerlerini sergiledi.