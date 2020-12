Kayseri Emar Grup FK genç yetenekleri arıyor

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, futbolun genç yeteneklerini arıyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, ortaya koyduğu vizyon ve yeniliklerle örnek olmaya devam ediyor. Profesyonel bir futbol takımından farksız olarak lige hazırlanan ve her fırsatta şampiyon olacaklarını dile getiren kulüp, şimdi de genç yetenekleri ortaya çıkartmak için kolları sıvadı. Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan liderliğinde oluşturulan uzman ekiple birlikte çok kısa bir süre sonra faaliyete geçirilecek olan çalışmayla birlikte ilimizde genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırılmak için kolları sıvadı.

Her fırsatta “altyapı” vurgusu yapan takımlara örnek olacak bir projeye imza atan Kayseri Emar Grup Futbol Takımı, bu projesiyle bir futbol şehri olan Kayseri’den nice yetenekleri çıkartıp Türk Futbolunun çeşitli kademelerine kazandıracak. Başkan Emre Arıkan yaptığı açıklamada, “ Türk futboluna Kayseri’den önemli sporcuların çıkacağını biliyoruz ve inanıyoruz. Şehrimizde böyle bir potansiyel var. Bizler kulüp olarak elimizden geleni yapacağı ve gençlerimize her fırsatta sahip çıkacağız. Alt yapı olmadan hiçbir şey olmaz. İnşallah bu pandemi dönemini bir an önce atlatıp Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü olarak alt yapıda daha büyük yatırımlar ve önem vereceğiz” dedi.