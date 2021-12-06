banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Kayseri Basketbol’a ’Sahip Çıkalım’ çağrısı

Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, zor günler geçiren takıma sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek; "Kulüp; Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" dedi.

KAYSERİ 06.12.2021, 14:32
Kayseri Basketbol’a ’Sahip Çıkalım’ çağrısı

Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, zor günler geçiren takıma sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek; "Kulüp; Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, zor günler geçiriyor. Kulüp Başkanı Ömer Yağmur’un ardından 15 yıldır takımın antrenörlüğünü yapan tecrübeli antrenör Ayhan Avcı ile de yollarını ayıran Kayseri Basketbol, bir yandan da maddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Kayseri Basketbol’un 2005 yılında Süper Lig’e yükseldikten sonra Kayseri’nin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu aktaran Kulüp Üyesi Aydın Şerbetçioğlu; "TED Kayseri Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı olarak 2005 Yılında Süper Lige yükseldikten sonra Panküp Şeker Spor, KASKİi, AGÜ ve son olarak Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ismi ile Kadınlar Basketbol Süper Liginde devam etmektedir. 17 yılda Kayseri’de Basketbol gelişmesinde inanılmaz katkı sağlamıştır. Çocuklarımız ve geçlerimizin basketbolun içerisinde olmasını sağlayarak hemen her özel okulun basketbol takımı kurmasını sağlamış, birçok basketbolcu gencimizin özel okullarda burs almalarına vesile olmuştur. Birçok gencimizin spor akademilerine girebilmelerinde avantaj sağlamıştır. Bu 17 yılda Kayseri genelinde binlerce çocuklarımızın taramaları yapılarak takımın altyapı takımlarında yer almaları sağlanmıştır. Halen 200 civarında çocuk ve genç kızlarımız bu takımlarda mücadele etmektedir. Kayseri’nin kültürel ve sosyal yaşamına inanılmaz katkı sunarak ailecek kadın basketbol takımının maçlarına destek olmak için salonumuzu doldurmuşlardır. Avrupa’da hala kırılamamış 11 bin kişilik seyirci rekorunu Kayserimiz elinde bulundurmaktadır. Avrupa’da 4 kere final oynama şansı elde etmesine rağmen 4 Avrupa 2.’liğine sahiptir. Kayseri’mizi Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil görevini yerine getirmiş. Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir" dedi.

Kulübün geçen 17 yılda birçok zorlukları atlattığını da sözlerine ekleyen Şerbetçioğlu; "Bu 17 yılda kulübümüz bir çok badireler atlatmış, kapanma durumlarına kadar gelmiştir. Başta bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur’un destekleri ile yoluna devam edebilmiştir. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler ve verilmesi gereken destekler verilmediği için takımımız, finansal açıdan zor durumda kalmıştır. Geldiğimiz noktada kulübümüz oyuncularının ödemelerini ve genel gider ödemelerini yapamayacak duruma gelmiştir. Takım; Türkiye’de ve Avrupa’da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri’nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8