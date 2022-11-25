Kayseri Atletikspor’da hedef galibiyet

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor’a konuk olacak.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Medipax Kayseri Atletikspor deplasmanda galibiyet arıyor. Son oynadığı iki maçı kazanarak çıkışa geçen mavi beyazlılar, yarın oynayacağı Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor’u mağlup ederek Kayseri’ye galibiyetle dönmek istiyor. B Grubunda geride kalan 7 hafta sonunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan mavi beyazlılar topladığı 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Medipax Kayseri Atletikspor’da eksik bulunmuyor. Karayolu ile Konya’ya gidecek olan mavi beyazlılar son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

Konya Ereğli Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor ile Medipax Kayseri Atletikspor karşılaşması saat 15.00’de başlayacak.