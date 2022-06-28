banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yaz ortasında kar keyfi
Yaz ortasında kar keyfi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Kayseri 1. Amatör Küme’yi 3 takım namağlup tamamladı

Kayseri 1. Amatör Küme’de normal sezon tamamlandı.

KAYSERİ 28.06.2022, 08:42
Kayseri 1. Amatör Küme’yi 3 takım namağlup tamamladı

Kayseri 1. Amatör Küme’de normal sezon tamamlandı.

Kayseri 1. Amatör Küme’de normal sezonun adından gözler Play-Off’a çevrildi. Hafta sonu oynanan son hafta maçlarının ardından normal sezonu tamamlanan 1. Amatör Küme’de 3 takım sezonu mağlubiyet almadan tamamladı.

C Grubu lideri Sungur Futbol Kulübü oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 44 topladı. E Grubu lideri Makfit oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 46 puan topladı. F Grubunda Erciyesgücü Futbol Kulübü oynadığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 34 puan topladı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu