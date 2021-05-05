KAYMEK’ten özel ve anlamlı bir yarışma daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen 15 Temmuz’un millî ve manevi ruhunu yansıtan yağlı boya resim ve nakış teknikleri sanatlarının yer alacağı ‘Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları’ yarışmasına başvurular başladı.

Yaptığı projeler ve el emeği göz nuru eserler ile Türkiye’de ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. düzenlediği yarışmalarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Çok özel ve anlamlı bir yarışma düzenleyen KAYMEK’in ‘Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları’ isimli yarışmasına başvurular başladı.

18 yaşından büyük Kayserililerin katılabileceği yarışmada, yarışmacılar, 15 Temmuz’un millî ve manevi ruhunu yansıtan Yağlı Boya Resim ve Türk İşi, Hesap İşi, Tel Sarma, Antep İşi, Suzeni, Tel Kırma, Kanaviçe, Maraş İşi ve Makine Nakışı gibi Nakış Teknikleri sanatlarının biriyle çalışılmış el sanatı eserleri ile katılabilecek.

Yarışmaya katılan eserlerden yağlı boya resim ile yapılanlar kendi içerisinde, nakış teknikleri ile yapılanlar kendi içerisinde olmak üzere 2 alanda eserler değerlendirilecek ve 2 alanda ödüller verilecek.

Başvuruları 30 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecek yarışmaya katılan eserler KAYMEK tarafından sergilenecek. Yarışmacılar, katılım koşullarına ve detaylı bilgiye www.kaymekyarisma.com adresinden ulaşabilecek. Ayrıca yarışmada iki ayrı kategoride birinci olan eser sahibine 3 bin, ikinci olana 2 bin ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.