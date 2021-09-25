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KASKİ, yağmur sularını kanalizasyon hattından ayırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas ilçesinde altyapıyı daha sağlıklı bir konuma kavuşturmak için yağmur sularını kanalizasyon hatlarından ayırıyor.

KAYSERİ 25.09.2021, 10:35
KASKİ, yağmur sularını kanalizasyon hattından ayırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas ilçesinde altyapıyı daha sağlıklı bir konuma kavuşturmak için yağmur sularını kanalizasyon hatlarından ayırıyor.

Halk ve çevre sağlığına önem veren KASKİ Genel Müdürlüğü, çözüm odaklı projeler ile Kayseri’nin geleceğine yön vermeye devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerde altyapıyı güçlendirmek ve yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırarak, altyapıyı rahatlatmaya yönelik çalışmalarını sürdüren KASKİ ekipleri, Talas ilçesinde başlattığı yağmur suyu hattı imalat çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda aşırı yağmurlarda sıkıntı yaşanan bölgelere neşter vurulmaya devam ediliyor. Yenidoğan Mahallesi’nden sonra Bahçelievler Mahallesi’nde de yoğun yağış alan yerlerde ayrıştırma çalışması başlatıldı. Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi’nde, yeni nesil koruge borular ile yeni hat imalatlarına başlayan KASKİ ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma yapıyor.

Yakın zamanda tamamlanması planlanan proje sayesinde Rüzgarlı Caddesi’ndeki kanalizasyon hattından ayrılacak olan yağmur suları, Atatürk Bulvarı’ndaki hata aktarılarak bölgede olası muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Diğer yandan proje sayesinde yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılması da hedefleniyor.

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