Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

Kayseri’de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Yapılan denetimlerde Cumhuriyet Meydanı’nda Hasan P.’yi sorgulayan polis ekipleri, şahsın karantinada olduğunu belirledi. Polis ekiplerince sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ambulansa alınan Hasan P., ’Neden dışarı çıktınız’? sorusunu yanıtsız bıraktı. Hassan P. daha sonra ekiplerce yurda götürüldü. Ekiplerin, kent genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.