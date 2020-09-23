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Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

KAYSERİ'DE KARANTİNA İHLALİ YAPAN BİR KİŞİ, POLİS EKİPLERİNCE CUMHURİYET MEYDANINDA GEZERKEN YAKALANDI.

KAYSERİ 23.09.2020, 11:02
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Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

Kayseri’de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Yapılan denetimlerde Cumhuriyet Meydanı’nda Hasan P.’yi sorgulayan polis ekipleri, şahsın karantinada olduğunu belirledi. Polis ekiplerince sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ambulansa alınan Hasan P., ’Neden dışarı çıktınız’? sorusunu yanıtsız bıraktı. Hassan P. daha sonra ekiplerce yurda götürüldü. Ekiplerin, kent genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.

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