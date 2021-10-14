banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
"Bu yılki asgari ücret 45 yıla bedel olacak"
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

KAYSERİ 14.10.2021, 17:45
Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İlçede yaşayan ve kalp rahatsızlığı tedavisi gören 73 yaşındaki D.M. için helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter ambulans, D.M.’yi Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nden alarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakletti. D.M.’nin tedavisi devam ediyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1