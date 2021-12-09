Kadınlar Ligi fikstürü çekildi

2021-2022 sezonunda 24 takım ile 2 grupta oynanacak olan Kadın Futbol Ligi fikstür çekimi İstanbul’da yapıldı.

Yeni sezonda Kayseri’yi temsil edecek olan Kayserispor Kadın Futbol Takımı B Grubunda mücadele edecek. Kayserispor Kadın Futbol Kulübü ilk maçında deplasmanda Hakkarigücü Spor ile karşı karşıya gelecek. 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig’de normal sezon müsabakaları 12’şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak gerçekleşecek.

Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.