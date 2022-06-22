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Kaçak keklik avcısına suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesinde kaçak keklik avı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

KAYSERİ 22.06.2022, 09:35
Kaçak keklik avcısına suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesinde kaçak keklik avı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

İlçeye bağlı Sakarçiftliği Genel Avlağı’nda 1 kişinin kaçak keklik avı yaptığı ihbarı üzerine, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaçak avlanan şahıs yakalanırken, avda kullandığı 5 adet keklik tuzağı, 2 adet kafes ve canlı mühre olarak kullanılan 2 adet keklik bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyaller imha edilirken 2 keklik de yapılan veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.

Kaçak avlanan şahsa ekipler tarafından 4 bin 700 TL idari para cezası ve 2 bin 800 TL tazminat para cezası olmak üzere toplam 7 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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