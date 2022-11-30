Kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ganişeyh Mahallesi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; T.Ö., B.H.Ö, M.B, F.A, M.A, ve Y.K.’nin 2 adet kazma ve 2 adet kürek ile 2 metre derinliğe ve genişliğe sahip izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.