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Kaçak avlanan Suriye uyruklu avcılara 183 bin TL ceza kesildi
KAYSERİ'DE YAKALANMASI YASAK OLAN KUŞLARI AVLADIKLARI BELİRLENEN İKİ SURİYE UYRUKLU ŞAHSA 183 BİN 254 TL PARA CEZASI KESİLDİ.
KAYSERİ 13.10.2020, 15:00
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Kayseri’de yakalanması yasak olan kuşları avladıkları belirlenen iki Suriye uyruklu şahsa 183 bin 254 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak olarak avlandıkları belirlenen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Aramalarda 15 adet kıl tuzağı, 2 adet şahin başlığı, 3 adet bez kafese, 12 adet canlı güvercin ve bir adet doğan kuşu ele geçirildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şahıslara toplamda 183 bin 254 TL para cezası kesildi.
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