banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü

Kaçak avlanan Suriye uyruklu avcılara 183 bin TL ceza kesildi

KAYSERİ'DE YAKALANMASI YASAK OLAN KUŞLARI AVLADIKLARI BELİRLENEN İKİ SURİYE UYRUKLU ŞAHSA 183 BİN 254 TL PARA CEZASI KESİLDİ.

KAYSERİ 13.10.2020, 15:00
2
Kaçak avlanan Suriye uyruklu avcılara 183 bin TL ceza kesildi

Kayseri’de yakalanması yasak olan kuşları avladıkları belirlenen iki Suriye uyruklu şahsa 183 bin 254 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak olarak avlandıkları belirlenen 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Aramalarda 15 adet kıl tuzağı, 2 adet şahin başlığı, 3 adet bez kafese, 12 adet canlı güvercin ve bir adet doğan kuşu ele geçirildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şahıslara toplamda 183 bin 254 TL para cezası kesildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2