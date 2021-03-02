Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezi ve Seyyid Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaret ettiği Talas Gençlik Merkezi’nde, spor salonu, yemekhane ve dersliklerde incelemelerde bulundu. Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Seyyid Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu’nu da ziyaret eden Kabakcı, yurda müdür olarak atanan Müdür Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve görevinde başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, ziyaret sonrasında yurtta da incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.