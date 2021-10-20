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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 54 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

KAYSERİ 20.10.2021, 15:56
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 54 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yahyalı ilçesinde yapılan çalışmalarda; E.A. ve A.A.’nın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 3 adet tarihi obje ve 13 adet mızrak ucu olmak üzere toplam 54 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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