Jandarma kadınlara KADES’i anlattı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında tüm kadınlara ulaşarak eğitimler vererek, uygulamayı anlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Tomarza ve Yeşilhisar İlçelerinde ikamet eden kadınlara program hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca KADES uygulamasının kullanımını anlatan ekipler ’Kadına Şiddet ve KADES programı’ kapsamında bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.