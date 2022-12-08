İnternetten abiye elbise alırken dikkat

Egelin Tekstil’den yapılan açıklamada, internetten abiye elbise alacak olanlara tavsiyelerde bulunarak, “Her yerden elbise alınmaz, internet sitesinin güvenli olması lazım. Photoshop gibi programlarla duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler müşterileri hüsrana uğratıyor” denildi.

Kayseri’de faaliyet gösteren Egelin Tekstil, internet üzerinden alışveriş yapan modaseverlere tavsiyelerde bulundu. İnternetten yapılan alışverişlerde hem zamandan tasarruf edildiği hem de binlerce modele daha hızlı erişildiği belirtilen açıklamada, “İnternetten alışverişle zamandan tasarruf etmek ve mağaza mağaza gezip yorulmadan, binlerce modele çok daha hızlı erişerek, Egelin’de istediğimiz ürünü sipariş vermek gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Hele ki şu anda içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde adeta hayat kurtarıyor. Ürünleri denemek için kapalı alanlara ve kalabalığa girmek zorunda kalmadan birçok internet sitesinin sunmuş olduğu ücretsiz kargo ve ücretsiz iade avantajları ile adeta evlerimizi deneme kabini olarak kullanıyoruz” denildi.

“Bilinmedik firmaların ürünlerinde biraz daha temkinli olmalıyız”

Günümüzde hemen hemen her şey internetten alınıyor ama tabi ki her yerden alınmaz” denilen açıklamada, “Öncelikli olarak alışveriş yaptığınız internet sitesinin güvenli olması lazım. Halihazırdaki internet sitelerinin yüzde 99.9’u güvenilirdir. Dolandırıcılık maksadı ile açılan sitelerin güvenlik sertifikası olmaz ve dolandırıcılıkları çok kısa sürede anlaşılıp kapatılır. Yani beş altı ayını doldurmuş bir siteye ödeme noktasında güvenebiliriz ama tabi güven konusu ürün kalitesi olunca işin şekli bir hayli değişiyor. Başka firmaların çekimlerini kullanıp aynı ürünü göndermeyen binlerce internet sitesi var. Hadi onları geçtim bugün tüm televizyon ve internet ortamlarında bangır bangır reklam yapan, çokta iyi bilinen portal niteliğindeki birçok markaya dahi bazı ürün gruplarında güvenemiyoruz. Bunun sebebi bu firmaların pazarladıkları ürünlerin kendi ürünleri olmaması. Yani binlerce marka bu portallarda hiçbir denetime maruz kalmadan serbestçe ürün pazarlıyorlar. Tanınmış markaların satışa sunduğu ürünleri bu pazar yerlerinden gönül rahatlığı ile alabilirken, bilinmedik firmaların ürünlerinde biraz daha temkinli olmalıyız. Özelliklede alacağınız ürün abiye elbise veya gelinlik ise” ifadeleri kullanıldı.

“Photoshop gibi programlarla duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler müşterileri hüsrana uğratıyor”

Sektöründe öncü olan Egelin Tekstil’den yapılan açıklamada, vatandaşların hayal kırıklığına uğramaması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu bilgilere yer verildi:

“Abiye elbiseyi mantığımızda günlükten ayıran en önemli şey özel günlerde kullanmamız ve giydiğimiz süreçte kendimizi daha özel ve daha şık hissetme ihtiyacımızdır. Bunun için de abiye elbiselerde kumaş kalitesi ve dikim kalitesi günlük elbiselere nazaran çok daha önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra ürünün kalıbı muhteşem önem arz eder. Çünkü kalıp modelin giyen kişi tarafından güzel taşınmasını sağlayacaktır. Kalıbı kötü olduğu için iğnelenerek çekimi yapılan veya photoshop gibi programlar ile duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler kimi müşterileri hüsrana uğratırken, kimi müşteriler bunun farkına bile varmadan model aynımı aynı deyip bu ürünleri giymektedir. Normal elbiselerde bulunmayan gren, göğüs pedi gibi abiyeye gustosunu kazandıran birçok detayın bahsi geçen firmalar tarafından, ürünün maliyetini düşürmek için kullanılmamaktadır. Abiyenin giyenin üzerinde zengin durmasını sağlayan yüksek etek metrajları ve aksesuar kaliteleri de aynı şekilde maliyet düşürmek amacı ile abiyeden adeta çalınmaktadır. Bunun en iyi örneği yeni Egelin koleksiyonumuzun en çok beğenilen modellerinden biri olan kayık yaka ve balon kol abiye elbise modelimizde görüyoruz. Bu modelimiz birçok firma tarafından yapılmış ama fotoğraflarda aynı gibi görünse de etek boyu metrajı, kumaş kalitesi, dikiş kalitesi ve kalıbı aynı değildir. Onun için de abiye elbise ve gelinlik gibi özel ürünlerde bildiğiniz markalardan alışveriş yapmak en doğrusu olacaktır.”