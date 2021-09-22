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İncesu üzümünün pekmeze dönüşüm yolculuğu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde başta coğrafi işaretli ’kara evrek’ üzümü olmak üzere ’parmak’, ’gül üzümü’, ’buludu’, ’sireder’, ’çavuş’, ’karaser karası’, ’ildeş’ gibi 30 çeşit üzüm yetiştiriliyor. İlçede üzüm hasadı ile birlikte geleneksel usullerle gerçekleştirilen pekmez, pestil, cevizli sucuk yapımı da başladı.

KAYSERİ 22.09.2021, 10:39
İncesu üzümünün pekmeze dönüşüm yolculuğu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde başta coğrafi işaretli ’kara evrek’ üzümü olmak üzere ’parmak’, ’gül üzümü’, ’buludu’, ’sireder’, ’çavuş’, ’karaser karası’, ’ildeş’ gibi 30 çeşit üzüm yetiştiriliyor. İlçede üzüm hasadı ile birlikte geleneksel usullerle gerçekleştirilen pekmez, pestil, cevizli sucuk yapımı da başladı.

42 bin 500 dekar bağ alanıyla Kayseri’de bağcılıkta önemli bir yere sahip olan İncesu ilçesinde 16 ile 20 bin ton arasında üzüm üretiliyor. Üretilen üzümler sofralık ve şıralık olarak değerlendirilerek tüketimi yapılıyor. Mevsimin gelmesiyle ilçedeki hemen hemen her hanenin bağ bozumu ise bir şenlik havasına dönüşüyor. İncesu Karakoyunlu mahallesi Aksu Bağları mevkiindeki bağ evinde üretici Ahmet Ayaz, üzümün pekmez olma serüvenini anlatarak, "Pekmezi birçok aşamadan geçiriyoruz. İlk önce üzümlerimizi toplayıp evlerimizin önüne getirip suyunu sıkıyoruz sonra da büyük kazanlara bırakıyoruz. Saatlerce ateşin üzerinde bırakıyoruz. Zahmetli bir çalışmanın ardından pekmez kıvamına geliyor. Pekmezimiz tamamen organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur bütün hastalıklara devadır" dedi.

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