Hizmet-İş Sendikasından Cumhuriyetin 97. yılı anısına koşu

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına 3 etaptan oluşan vefa ve dayanışma koşusu düzenleyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Cumhuriyet Bayramının 97. yılı anısına sendika olarak koşu düzenleyeceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sarımsaklı Barajı bölgesinde 3 Etaptan oluşan bir koşu tertip edeceğiz. 1. Etap Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için koşulacak, 2. Etap gece gündüz demeden milletimiz için canını hiçe sayan sağlık çalışanlarımız ve belediye çalışanlarımız için koşulacak, 3. Etap ise belediyelerde çalışan ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinde anlaşılamayan ve yasal süresi dolan üyelerimiz için koşulacaktır. Gerçekleştirilecek koşuda sosyal mesafe, temizlik kuralları ve tedbirler temsilcilerimiz tarafından sağlanacaktır. Kişi sayısı kısıtlı olup üyelerimizin çocuklarından koşuya katılım sağlamak isteyenler de katılacaklardır.”

Çelik, düzenlenen etkinliğin amacından da bahsederek, “Sendika olarak amacımız aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hatırlamak, gecesini gündüzüne katarak pandemi sürecinde ailelerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek ve sendika olarak toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasını umutla bekleyen üyelerimizin seslerini duyurmak için olacaktır. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde yaşanan mağduriyetler için ‘Artık Yeter Sesimizi Duyun’ şeklinde tepkilerimizi dile getireceğiz” dedi.