Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle istifa etti.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle 5 yıla yakın yürüttüğü Voleybol İl temsilciliği görevinden özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Halil Dicle yaptığı açıklamada, “Görevim esnasında bana yardımcı olan Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve Merkez Hakem ve Gözlemci Kuruluna, İl Temsilciliği görevimi yürütürken her türlü yardımlarını esirgemeyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlerine, Şube müdürlerine, Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün kıymetli personellerine, spor salonları şefleri ve personellerine, İl temsilciliği görevimi beraber yürüttüğümüz İl Hakem Kurulu üyelerine, İl tertip kurulu üyelerine, çok değerli kulüplerimize, Kulüp Başkanlarına ve yönetim kurullarına, saygıdeğer antrenörlerimize, kıymetli basın mensuplarına, görevimi yürütürken en çok ihtiyaç duyduğum saygı ve sevgileri ile bana cesaret veren çok kıymetli Hakem ve Gözlemcilerimize, tüm voleybol camiasına teşekkür ederim” dedi.