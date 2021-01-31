Hacılar’da Ülfet -Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi tamamlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, geçen yıl temeli atılan Ülfet-Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nde kış aylarına rağmen çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan, ‘’Amacımız Hacılar’ın gerek sosyal tesis gerekse sağlık kuruluşlarıyla yaşanabilir cazibe merkezi olması’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’ın hem doğal güzellikleriyle öne çıkan hem de şehre çok yakın merkez ilçe olarak şehrin tüm imkanlarından yararlanabilen bir ilçe olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

‘’İlçemizdeki sağlık ocağı artık ihtiyaca cevap veremez oldu. Bunun yerine ilçe merkezindeki Meydan Camiimizin hemen güneyine, arsası belediyemizce tahsis edilen yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımına geçen yıl başladık. Yaklaşık 4 Milyon TL’ye Hayırsever Özdemir Ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezimiz hızla yükseliyor.”

Başkan Özdoğan, ‘’Bizim derdimiz ilçemize her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik imkanları sunabilmek. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürerek ilçemizi yaşanabilir cazibe merkezi haline getirmek. Bu bağlamda Ülfet- Murat Özdemir Aile Sağlık Merkezimizin çalışmaları da kış ayları olmasına rağmen yoğun bir şekilde sürüyor. Binamızın dış duvar yapımı tamamlandı. Hayırsever ailemiz tarafından inşallah bu yıl mayıs ayında yapımı tamamlanması planlanan merkezimiz Bin metrekarede hizmet verecek ve yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak. Bu vesile ile hayırsever Özdemir ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.