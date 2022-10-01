Hacılar Erciyesspor galibiyetle başlamak istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, yeni sezonun ilk maçında yarın sahasında Osmancık Belediyespor’u ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip, lige galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele edecek olacak Hacılar Erciyesspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. 6 sezon aradan sonra yeniden BAL’da mücadele edecek olan sarı lacivertliler, sezona taraftarı önünde iyi başlamayı hedefliyor.

İlk müsabaka için hazırlıklarını noktalayan Hacılar Erciyesspor, sahasında galip gelerek 3 puanı almak istiyor. Antrenör Tanju Alan, "Genç ve başarıya aç bir ekip oluşturduk. Lige sahamızda oynayacağımız maç ile başlayacağız. Amacımız 3 puanı almak" dedi.

2 Ekim Pazar günü Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanacak maç saat 15:00’de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Can Ölmez, Elif Yalçın, Işık Ekinci hakem üçlüsü yönetecek.