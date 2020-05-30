Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülyeri Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir kendisinden haber alınamayan İ.B.’nin (48) yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, İ.B.’nyi yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, İ.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İ.B.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalede İ.B’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.