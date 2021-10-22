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Güven Yılmaz, Develispor’da

Develispor tecrübeli kaleci Güven Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

KAYSERİ 22.10.2021, 09:47
Güven Yılmaz, Develispor’da

Develispor tecrübeli kaleci Güven Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Develispor yeni sezon öncesi kaleyi sağlama aldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması giyen tecrübeli ve başarılı kaleci Güven Yılmaz’ı transfer etti. Tecrübeli kaleci kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Uşakspor, 24 Erzincanspor, Aksarayspor, Gaziosmanpaşaspor, Körfez İskenderunspor, Elazığ Belediyespor, Çarşambaspor, Kayseri Şekerspor. Serhat Ardahanspor, Karaman Belediyespor, 1074 Çankırıspor ve Talasgücü Belediyespor takımlarında forma giyen 37 yaşındaki kaleci yeni sezonda Develispor forması giyecek.

Güven Yılmaz, “Memleketimin takımı Develispor ile anlaştım. İnşallah hayırlı bir sezon olur” dedi.

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