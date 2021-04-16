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Grekoromende gelenek bozulmadı

Antalya’da yapılan Grekoromen Yıldızlar Milli Takım Seçmelerinde mücadele eden sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

KAYSERİ 16.04.2021, 09:36
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Grekoromende gelenek bozulmadı

Antalya’da yapılan Grekoromen Yıldızlar Milli Takım Seçmelerinde mücadele eden sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop şampiyon olurken, Metin kaplan ikinci, Talha Aydoğdu üçüncü, Murat Arikoglu üçüncü, Harun Yılmaz üçüncü, Ömer Polat beşinci, Mustafa Yıldırım beşinci, Kaan Taşçı beşinci oldu. Ayrıca Şekerspor sporcularından Şervan Çadır ikinci oldu.

Güreş Eğitim Merkezi sporcuları elde ettikleri bu başarılar ile takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sporcular elde ettikleri bu dereceler ile Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen sonuçlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
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