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Germir Mahallesi’ne öğrenci pansiyonu yapılacak

Germir Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu yapılacak.

KAYSERİ 24.11.2020, 14:10
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Germir Mahallesi’ne öğrenci pansiyonu yapılacak
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Germir Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan arsa üzerine hayırsever Yusuf Silay tarafından İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu yapılacak.

Germir’e yapılacak olan yeni yurt hizmetinden bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerinde ’Hace Musa Topbaş Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu’ olması şartı ile maliyeti kendisince karşılanıp uygulamasının da kendisi tarafından yürütülerek 4 katlı İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu yapılacak. 4 bin 260 metrekare kapalı alana sahip olan yapının giriş katında konferans salonu, yemekhane, idari birimler ile 2 adet engelli öğrenciler için yatak odası, son katta ise etüt merkezi bulunuyor. Birlikte ve işbirliği ile yapılan işlerin sonucunda her zaman Melikgazi’miz kazanmıştır. İlçemize kazandırılacak olan bu önemli hizmet binasının ilçemizin eğitim başarısında önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu hizmet binasının ilçemize kazandırılmasında katkısı olan hayırsever Yusuf Silay’a teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
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