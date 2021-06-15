banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Sertab Erener köy yaşantısını sevdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar

Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, geçtiğimiz aylarda gençliğin hizmetine sunulan Talas Gençlik Merkezinde, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürleri ve gençlik liderleriyle çalışmaları değerlendirdi.

KAYSERİ 15.06.2021, 16:00
Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, geçtiğimiz aylarda gençliğin hizmetine sunulan Talas Gençlik Merkezinde, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürleri ve gençlik liderleriyle çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, projelerle ilgili görüşlerini iletti. Toplantı sonrasında Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, incelemelerin akabinde yaptığı açıklamada “Talas Gençlik Merkezinde kademeli normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımız hız kazandı. Mevcutta bulunan atölyelerimizde çalışmalar yapılmaya başlanırken yeni projelerle gençlerimizin daha güzel ortamlarda, daha güzel etkinliklerde, daha verimli zamanlar geçirmeleri ve kötülüklerden uzak kalarak kendilerini geliştirmeleri için birçok imkan sunacağız. Gençlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü takip etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493