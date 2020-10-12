banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Milletvekiline silahlı saldırı!
Milletvekiline silahlı saldırı!
Rusya'da puanlar paylaşıldı| 1-1
Rusya'da puanlar paylaşıldı| 1-1
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı

Gençlerbirliği şampiyon oldu

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ, CAN AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ DOSTLUK TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON OLDU.

KAYSERİ 12.10.2020, 08:29
2
Gençlerbirliği şampiyon oldu

Kayseri Gençlerbirliği, Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk Turnuvası’nda şampiyon oldu.

3 gün süren Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk turnuvasına katılan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı Kocatepe Stadı yan sahasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Fomget takımını 1-0 yenerken ikinci maçında Denizli Horozkent ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri ekibi üçüncü maçında Afyon İdman Yurdu’nu 4-1 mağlup etti.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Kızlarımız özel turnuvada çok iyi mücadele vererek şampiyon olmuştur. Kızlarımız ile Kayseri’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2