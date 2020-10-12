Gençlerbirliği şampiyon oldu

Kayseri Gençlerbirliği, Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk Turnuvası’nda şampiyon oldu.

3 gün süren Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk turnuvasına katılan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı Kocatepe Stadı yan sahasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Fomget takımını 1-0 yenerken ikinci maçında Denizli Horozkent ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri ekibi üçüncü maçında Afyon İdman Yurdu’nu 4-1 mağlup etti.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Kızlarımız özel turnuvada çok iyi mücadele vererek şampiyon olmuştur. Kızlarımız ile Kayseri’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz” denildi.