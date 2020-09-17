Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay’a teşekkür plaketi
GÖREVE YENİ SEÇİLEN GEMEREK TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANI MEHMET SARIHAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKAY VE GENEL MÜDÜR OSMAN CANITEZ’İ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, KAMPANYA DÖNEMLERİNDE NAKLİYECİLERE VERİLEN DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİLER.
Göreve yeni seçilen Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Genel Müdür Osman Canıtez’i makamında ziyaret ederek, kampanya dönemlerinde nakliyecilere verilen desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.
Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Ascan, Yavuz Yüksel Kölesin, Murat Koç ve Dursun Dinçer ile birlikte ilk olarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret eden Sarıhan, Kayseri Şeker’in yakaladığı başarının bölge ekonomisine, çiftçinin refahına ve insanların istihdamına doğrudan yansıdığını belirterek, Kayseri Şeker’i bu noktaya taşıyan Başkan Hüseyin Akay ve yönetimine teşekkür ettiklerini söyledi.
Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin ve taşıyıcı esnafının takdirini kazanmanın, çalışma azimlerini arttırdığını belirtti, Akay kadirşinaslık gösteren ve Kayseri Şeker’in bu başarısı ile çalışma azmine ortak olan Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teşekkürlerini iletti.
Başkan Akay’ın ardından Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez’i de ziyaret eden Kooperatif Başkanı Mehmet Sarıhan, ziyaretlerin sonunda Başkan Akay’a ve Genel Müdür Osman Canıtez’e bir teşekkür plaketi takdim etti.
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