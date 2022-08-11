Forum Kayseri AVM’nin Müdürü Necati Ufuk Toydemir oldu

İç Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’nin yeni müdürü Necati Ufuk Toydemir oldu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Necati Ufuk Toydemir, alışveriş ve perakende sektörüne 2006 yılında Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde AVM Genel Müdürü olarak başladı. Sonraki yıllarda sırasıyla Sanko Park Alışveriş Merkezi, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve MarkAntalya Alışveriş Merkezi Müdürü olarak kariyerine devam eden Toydemir, 2018 yılının sonundan itibaren MallMark bünyesinde yönetim yardımcı direktörü olarak görev aldı. Son olarak Ceylan Karavil Park AVM’nin müdürlüğü görevini yürüten Necati Ufuk Toydemir, bundan böyle kariyerine Forum Kayseri AVM Müdürü olarak devam edecek.

Sektörde önemli görevlerde yer almış olan Necati Ufuk Toydemir; 2014 yılında ICSC European Shopping Centre Awards 2014 Commendation Ödülü’nü kazanan projeyi yürüttü. Toydemir, bir sonraki yıl ’2015 Mutlu Çocuk’ sosyal sorumluluk projesine imza attı. 2016 yılında Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 6 bin 972 adet origami turna kuşunun geri dönüşüm kağıtları ile sergilenmesi sonucu dünya çocuk rekorları kitabına giren

projenin de mimarı Necati Ufuk Toydemir olmuştur.