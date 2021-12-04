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Faruk Yaman Koleksiyonu Kayserililerle buluşuyor

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü ve Yazar Faruk Yaman, açılışı yapılan Kayseri 4. Kitap Fuarı’ndaki stantta hayranlarıyla buluşuyor.

KAYSERİ 04.12.2021, 11:48
Faruk Yaman Koleksiyonu Kayserililerle buluşuyor

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü ve Yazar Faruk Yaman, açılışı yapılan Kayseri 4. Kitap Fuarı’ndaki stantta hayranlarıyla buluşuyor.

Dün Dünya Ticaret Merkezi’nde açılışı yapılan Kayseri Kitap Fuarı’ndaki standında Kayserililerle buluşan Faruk Yaman kitap satışı yapmadığını, Kayseri Hafıza Merkezi yani Kayseri ile kitap, dergi, resim, harita gibi materyalleri sergilediğini aktardı. Yaman; "Bulunduğumuz yer kitap fuarı ama ben burada kitap sunmuyorum, kitap satışım yok. Ben burada sadece Faruk Yaman Kütüphanesi’nin tanıtılması amacı ile bir stant açtım. Faruk Yaman Kütüphanesi’nin alt bölümünde yer alan Kayseri Hafıza Merkezi yani Kayseri ile kitap, dergi, resim, harita ne varsa onların fotoğraflarını sergiliyorum. Amacım, Kayseri’de 70 bin tane kütüphanesi olan bir evin bulunduğunu, bir kültür hazinesinin bulunduğunu topluma anlatmak. İkincisi Kayseri Hafıza Merkezi’nin yer aldığını bilgilendirmek. ’Kayseri Enstitüsü’ diye bir oluşum yapmıştım. Burada Kayseri’nin tarihini, cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi, yemekleri, takvimi, pastırması, turizmi, edebiyatı ile ilgili 25 tane kitap bastım. Bu basımların hepsinin maliyeti bana ait. Ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" dedi.

Koleksiyonu hakkında da bilgiler veren Yaman; "Kayseri kitapları koleksiyonu içerisinde yani Kayseri Hafıza Merkezi içerisinde öncelikli olarak bir dolu kitap var. 70 tane Osmanlı dönemine ait kitaplar var. Kayseri plakları koleksiyonum var. Kayseri şehir kartları koleksiyonum var. 1895 ile 1940 arasında yer alan, siyah beyaz eski Kayseri fotoğrafları var. Bunların hepsi orijinal. Kayseri mutfak eşyaları koleksiyonum var. 240 civarında bakır eşyam var. Dolayısı ile Kayseri’nin hafıza merkezi benim. İnternet üzerinden Faruk Yaman diye girdiklerinde irtibat adreslerim ve mail adreslerim mevcut. Ben zaten ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yardımcı olamıyorum ancak üniversite, yüksek lisans, doktora, master derecelerine yardımcı olabiliyorum. Tarih araştırmacılarına yardımcı olabiliyorum. Yani herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanmasına yardımcı olabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Osmanlı harfleriyle yazılan Kayseri Pastırması kitabı

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kayseri pastırması ile ilgili kitap basıldığını ve orjinallerinden bir tanesinin kendisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Faruk Yaman; "Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı harfleriyle ’Kayseri Pastırması’ diye bir kitap basılmış. Onun aslı bende. Bir tane milli kütüphane de var, bir de bende var. Onun çevirisini yaparak ’Kayseri Pastırması’nı bastım. Bu Kayseri Pastırması’nın basılması bir bakıma Kayseri’nin tapusu niteliğinde" diye konuştu.

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