ERÜ Tıp Fakültesi’nden ’online’ toplantı

Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Yönetimi Toplantısı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde online olarak yapılacak.

Türk Üroloji Derneği’nin katkılarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ’Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Yönetimi’ Toplantısı 2-3 Mart tarihlerinde online olarak yapılacak. 2 Mart’ta ’endokrin yaklaşım ve değerlendirme’, ’cerrahi uygulamalar’ olarak iki oturumda yapılacak olan toplantının moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Mustafa Kendirci ve Prof. Dr. Deniz Demirci yapacak.