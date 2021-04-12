ERÜ Rektörü Çalış tıp literatürüne 3 yeni cerrahi tedavi yöntemi kazandıran Prof. Dr. Abdullah Demirtaş’ı tebrik etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş’ı Tıp Literatürüne kazandırdığı üç yeni cerrahi tedavi yöntemi nedeniyle tebrik ederek, plaket takdim etti.

Rektörlük makamında Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret eden Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, Tıp Literatürüne kazandırdığı üç yeni cerrahi tedavi yöntemi hakkında Rektör Çalış’a bilgiler verdi. Yaptığı ilk çalışması ile tıkalı böbreklerde yüzde 50 oranında böbreklerin kurtulabileceğini göstererek yeni bir tedavi yönteminin tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, “Bu teknik erişkinlerde tanımlanmasına rağmen yaştan bağımsız olarak tüm hastalara uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir” dedi. İkinci olarak, “Demirtaş-Erciyes Laparoskopik Radikal Prostatektomi (De-Lap) Ameliyatı Tekniği” hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Demirtaş, “(DOI: 10.4274/jus.galenos.2020.3730) ile prostat kanserli hastalarda robotik cerrahi ile benzer sonuçları elde etmişlerdir. Bu teknik ile çok düşük ameliyat maliyeti ile yüksek tedavi başarısı elde edilmektedir. Bu çalışma 1-4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Endoüroloji Kongresinde video bildiri olarak sunulmuş ve 3’üncülük ödülü almıştır” diye konuştu.

Son olarak iyi huylu prostat büyümesi (BPH) cerrahi tedavisinde geliştirdiği teknik hakkında Rektör Çalış’a bilgiler veren Prof. Dr. Demirtaş, "Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi (Deep): Ters S-J İnsizyon, 2 Lob, İki Aşamalı Teknik, 1-4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Endoüroloji Kongresinde video bildiri olarak sunulmuş ve üniversitemizin adının bulunduğu tekniği literatüre kazandırmıştır. Bu teknik lazer teknolojileriyle uygulanabilindiği gibi diğer enerji çeşitleriyle de uygulanabilmektedir. Özellikle başlangıç seviyesindeki hekimler için kolaylık sağlayan bir teknik olarak öne çıkmaktadır” şeklinde konuştu. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı konuşmasında Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş’ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş’a Tıp Literatürüne kazandırdığı üç yeni cerrahi tedavi yöntem nedeniyle plaket takdim etti. Prof. Dr. Demirtaş’ın Rektör Çalış’ı ziyaretine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız’da eşlik etti.