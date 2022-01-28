banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Ersin Tatar’dan ’Kayseri’ övgüsü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri’nin stratejik öneminden bahsederek, “Kayseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür” derken, Başkan Büyükkılıç da “Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır” dedi.

KAYSERİ 28.01.2022, 11:16
Ersin Tatar’dan ’Kayseri’ övgüsü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri’nin stratejik öneminden bahsederek, “Kayseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür” derken, Başkan Büyükkılıç da “Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret eden, ardından Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans veren ve fahri doktora diploma takdim törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, iki gün boyunca biz dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, KAYMEK YARIYIL SANAT SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’nin açılışını yaptı.

Tatar, ziyarete açılan ve KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış el emeği göz nuru ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR’A ÖZEL HEDİYE

Sergide Başkan Büyükkılıç tarafından, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daimi birlik ve beraberliğine atıfta bulunarak hazırlanan iki ülkenin Türk bayrağının kenetlendiği kumaş boya sanatı ile yapılmış özel bir hediye takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanım bu hediyemizi size arz ediyoruz. Kıbrıs’ımıza Cumhurbaşkanlığımıza geldiğimizde orada inşallah göreceğiz” dedi. Tatar da bu özel hediye için teşekkür ederek, ‘Harika’ yorumu yaptı.

Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

“KAYSERİ’MİZDE GÖRMEKTEN ONUR DUYUYORUZ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri Kayseri’mizde görmekten onur duyuyoruz. Yaklaşık iki sene önce Kayseri’mize teşrif ettiğinizde adaylığınızı açıklamıştınız ve Kayseri’miz uğurlu geldi. Daha sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız olarak tekrar Kayseri’mize teşrif ettiniz. Kayseri’mizi, Kayseri Üniversitesi’nde anlatırken o kadar güzel tanımladınız ki bizim söyleyecek bir sözümüz nerdeyse kalmadı. Kayseri’nin adeta ticaretin, endüstrinin merkezi olduğunu, zenginlikler şehri olduğunuzu vurguladınız” dedi.

“KIBRIS’A OLAN SEVGİMİZ, SEMPATİMİZ ÇOK FARKLIDIR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin Kıbrıs’a olan bakış açısının, sevdasının yerinin ayrı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz tabi ki 1 buçuk milyona varan nüfusu, 16 ilçesi ile bir büyükşehir, 17 belediye başkanı kardeşimiz dayanışma içerisinde, sivil toplum teşkilatlarımızla, valiliğimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle bu şehrimiz en güzel konum ve duruma taşıma noktasında özen gösteriyoruz, dayanışıyoruz, birliğimiz berekete vesile oluyor. Kayseri’mizin Kıbrıs’a olan bakış açısı sevdası da apayrıdır. Aşağıda gazilerimizle buluşacağınız ortamda da göreceğiz, gerçekten Kayseri’mizden Kıbrıs 1974 Barış Harekatı’nda bizlerin üniversite yıllarında, o heyecanı yaşadık, o duyguları yaşadık. Adeta milletin seferber olduğu, Kayseri’de ayrıca bu konuda özel bir dayanışma ve gayret sergilediğini bilmekteyiz. Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizler de el ele gönül gönüle üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz.”

Kayseri’yi salt endüstrinin merkezi olarak tanımlanmasının ötesinde önemli bir turizm, kültür, sporun merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kapadokya ile birlikte Erciyes’imizle el ele vermek suretiyle şehirlerimizi güzelleştirip, ülkemize katma değer sağlama konusunda özen gösteriyoruz. Kayseri’mizde 3.5 milyon dolara varan ihracat rakamı ile birlikte 180 ülkeye de ihracat yapılıyor. Kayseri’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

Çok güzel bir karşılama olduğunu ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Tüm Kayseri halkına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden tüm Kayseri halkına sevgi, saygı ve selamlarını getirdik. Biz Türkiye’ye gitmeden, gelmeden, Türkiye’yi koklamadan, Türk halkı ile kucaklaşmadan gücümüzü bulamayız. Hem ekonomik, hem ticari, hem de kültürel, sosyolojik anlamda Türkiye ile münasebetlerimizin iletişim çağında giderek artmasını temenni ediyoruz” dedi.

“KAYSERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEN İZLEDİĞİMİZ BÜYÜK BİR ZENGİNLİK, GÜÇTÜR”

Tatar, Kayseri’nin stratejik öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri gerçekten altyapısı ile yaptığı çalışmalarla, dördüncü tamamlanması planlanan organize sanayi bölgesi ile yoğun yatırım hamlesi, buna bağlı olarak istihdam, katma değer katkısı, her türlü atılımı ile büyük bir irade, büyük bir ticaret merkezidir. Kayseri, İş insanlarının, girişimcilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin müteşebbis gücü olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür. Sizlerin tecrübelerinden, elde ettiği başarılarından bizlerin de faydalanması, aramızdaki münasebetin artması, ticari, ekonomik, kültürel bağların daha da gelişmesi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde direk uçuşların da başlamasıyla aramızdaki turizm faaliyetlerinin artmasını diliyorum. Erciyes’te, Kapadokya’da ve diğer buradaki yakın bölgelerin tarihi, kültürü, her türlü turizme yönelik hareketleri ile burada bir tecrübe vardır. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bildiğiniz gibi bir turizm adasıdır. Her ne kadarda bazı sıkıntılarım olsa da büyük bir potansiyel vardır. Benim başbakanlığım döneminde bildiğiniz gibi Maraş açılımı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk hükümetinin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük bir değer katmıştır.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kayserililere sevgi, saygı ve selamlarını getirdiklerini bir kez daha vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramızdaki bağların bir tanesi de bizim 3. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun Kayseri kökenli olduğudur. Alparslan Türkeş o da Kıbrıslı ama onun da atalarını Kayseri bölgesinden zamanında Kıbrıs’a gittiğini ve dolayısıyla 1571’de atalarımız Kıbrıs’ı fethettikten sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden Konya Karaman ama Kayseri bölgesinden de çok sayıda insanımızın gidip Kıbrıs’a yerleştiğini ve dolayısıyla eğer bir çalışma yapılacaksa belli ki akrabalık bağlarımızın olduğunu biliyoruz. O bakımdan bu yakın ilişkilerin inşallah iletişim çağımızda daha da yoğunlaşması ile aramızdaki her türlü gönül birliğinin daha da pekişmesi ile bütün münasebetlerimizi daha da ileriye taşınması en büyük temennimdir” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a Yahyalı’nın kök boya ve yünden yapılmış seccade hediye etti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11