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Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti

Kayseri’de, Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYSERİ 05.08.2022, 12:06
Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti

Kayseri’de, Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağına zafer tırmanışı yapan A.E.B., iniş esnasında Şeytan Vadisi bölgesinde düşerek sağ dizinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri, şahsa ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan dağcı, güvenli bölgeye tahliye edildi.

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