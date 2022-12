Engelliler Gününe Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak düzenlenen Orhan Hakalmaz Konserinde engelli vatandaşlarla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ düzenledi. Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleştirilen konsere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi gösterisiyle başlayan konser programında Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz’a çiçek takdim etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu özel günde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü diye bilinen ama engelleri aşmak için her türlü çareye başvuran, engelsiz bir hayat oluşturmaya gayret eden, sizlerin hizmetkârı başkanlar olarak ben her şeyden önce bu gününüzü kutluyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, engelli vatandaşları bir gün değil her gün hatırlayacaklarını belirterek, “Bizi bir gün değil, her gün hatırlayın dediniz, inşallah her gün hatırlayanlardan olacağımızı ifade etmek istiyorum. Değerli valimize böyle güzel bir organizasyonda bizleri teşvik ettiği için teşekkür ediyorum. Değerli Orhan hocama hoş geldiniz diyorum. Türk türkü söyler, türküyü Türk söyler. Türkülerin en güzelini de Orhan Hakalmaz söyler. O açıdan hakikaten muhteşem bir gece, sizler muhteşemsiniz. Bizlere bu fırsatı veren değerli rektörümüze teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Organizasyondan dolayı Büyükkılıç’a teşekkür eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan siz istediniz Orhan Hakalmaz’ı, özellikle kim gelsin diye sorduğunda Orhan Hakalmaz gelsin dediniz. Orhan hocamız da kırmadı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun, bu programın her şeyi Büyükşehir’de sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı.

Sevilen sanatçı Orhan Hakalmaz da organizasyondan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e teşekkür ederek, “Dünya Engelliler Günü’ndeyiz. Yarın ne olacağımız belli değil. İnsan gönül engelli olmasın, sevgi engelli olmasın. Bu birlikteliğimiz çok önemli” şeklinde konuştu. Engelli vatandaşlar ve aileleri başta olmak üzere Kayserililerin konsere ilgisi yoğun olurken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz’ın seslendirdiği sevilen parçalarla katılımcılar müzik ziyafeti yaşadı. Ayrıca hareketli parçalarda seslendiren Hakalmaz’a sahneye çıkan engelli vatandaşlar oyunlarıyla eşlik etti. Engelli vatandaşların oyun performansları ve katılımcıların alkışla ritim tutmalarıyla konser renkli görüntülere sahne odu.

Konser sonunda vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.