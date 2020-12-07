banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hindistan'da bir garip hastalık! Sebebi bilinmiyor...
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer alımı yapacak
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği

En skorer Harrigan oldu

Bellona Kayseri Basketbol’da Botaş karşısında en skorer oyuncusu 17 sayı üreten Mikiah Harrigan oldu.

KAYSERİ 07.12.2020, 08:58
3
En skorer Harrigan oldu
banner422

Bellona Kayseri Basketbol’da Botaş karşısında en skorer oyuncusu 17 sayı üreten Mikiah Harrigan oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin 11.haftasında deplasmanda BOTAŞ’a 19 sayı farkla mağlup oldu. Rakip potaya 60 sayı bırakan sarı kırmızılı takımda en çok sayı üreten isim Mikiah Harrigan oldu.

17 sayı atan Harrigan’ı 11 sayı ile Jacki Gemelos, 9 sayı ile Tyasha Harris ve 8 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. Yeni transfer Kalani Brown ise 5 sayı ile oynadı.
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu