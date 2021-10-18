Doğaya ve çevreye değer veren Kocasinan, her mevsim rengarenk

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanını çiçeklerle renklendiriyor. Fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen çeşitli bitkiler, sonbahar mevsimi ile birlikte park ve bahçelerdeki yerini aldı. Birbirinden güzel menekşelerin tam bir görsel şölen oluşturduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgenin estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan parkları, bahçeleri, kavşak ve refüjleri güzelleştirerek adeta görsel şölen sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti sunabilmek adına büyük özen gösterdiklerini belirtti. Daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seramızda; yüzlerce çeşit bitkiler yetiştiriyoruz. Bu ürünleri ise mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

’Daha Yeşil Kocasinan’ parolasıyla çalışan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sonbahar mevsiminde ilçe genelindeki park ve bahçeleri farklı bitkilerle donatarak, Kocasinan’ı rengarenk hale getiriyor. Dönüşümlü olarak her gün farklı mahallelerde çiçek dikimi yapan ekipler, bölgeyi daha güzel bir görünüme kavuşturuyor.