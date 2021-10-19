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Develi’de Muhtarlar Günü etkinliği

Kayseri’nin Develi ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

KAYSERİ 19.10.2021, 17:32
Develi’de Muhtarlar Günü etkinliği

Kayseri’nin Develi ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören de daha sonra İlçe Müftüsü Emin Patan dua etti. Muhtarlar Derneği’nin Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla devam eden programda daha sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu muhtarlığın tarihi sürecini anlattı.

Yerel yönetimlerde muhtarların hayati bir rol oynadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte muhtarlara gereken önemin verildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sizler temsil ettiğiniz mahallelerinizde sevilip sayılmanızdan dolayı muhtar seçilmiş kişilersiniz. İnşallah bu sevgi ve muhabbet çerçevesinde Develimizdeki tüm mahallelerimize güzel hizmetler götürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizin muhtarlar gününü tebrik ediyorum” dedi.

Muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirten Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan da, “Ülkemizin her mahallesinde görev yapan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum. Halkımıza en yakın kişiler olarak görev yapan muhtarlarımız eksik gördükleri hizmetleri yerel yönetimlere ve bizlere ileterek hizmetlerin mahallelerimize daha hızlı ve kaliteli ulaşması bakımından çok önemli görevi icra etmektedirler” ifadelerini kullandı.

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