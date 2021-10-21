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Develi Şehir Mezarlığı genişliyor

Develi İlçe Mezarlığına Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 224 adet yeni mezar açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KAYSERİ 21.10.2021, 17:37
Develi Şehir Mezarlığı genişliyor

Develi İlçe Mezarlığına Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 224 adet yeni mezar açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni mezarlık alanının sınırlarını belirlemesinin ardından ekip ve ekipmanlarla çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Develi Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak şehir merkezindeki mezarlıklarımızın bakım, onarım ve temizliğini yapıyoruz. Bunun yanı sıra yeni mezarlık alanları da oluşturuyoruz. İlçemizin en büyük mezarlığı olan şehir mezarlığında genişletme çalışmalarına başladık. Mevcut mezarlık alanının yanındaki arazide ekiplerimiz düzenleme çalışmalarına başladı. Develimiz için önemli bir ihtiyaç olan yeni mezar açma çalışmalarında bizlere ekip ve ekipman desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.

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