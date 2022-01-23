Son Dakika
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 16. dakikada durdu.
Develi-Adana yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
Kayseri’nin Develi ilçesi ile Adana yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
KAYSERİ 23.01.2022, 18:56
Kayseri’nin Develi ilçesi ile Adana yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Kayseri genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Develi ilçesine bağlı Saimbeyli Mahallesi ile Adana il sınırı arasındaki yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Ayrıca yağış nedeni ile Develi-Tomarza yolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.