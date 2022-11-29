Destek Talas’tan üretmek kadınlardan

Talas’ın Başakpınar Mahallesindeki kadınlar, Talas Belediyesinin destekleriyle kurulan kooperatifte birbirinden özel el emeği ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile birlikte Başakpınar Mahallesindeki kadınların kurduğu kooperatifi ziyaret etti. Kadınlardan üretilen ürünlerle ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, başta deri ve diğer materyallerden üretilen çeşitli cinsteki el emeği göz nuru ürünlere tam not verdi. Özellikle deriden yapılan kemer ve cep telefonu kılıfı gibi ürünleri yakından inceleyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, aynı zamanda kooperatif bünyesinde bu işlerin öğretimi için açılan kurslardaki 30 kadını aile ekonomisine sağladıkları katkılarından ve girişimlerinden ötürü tebrik etti. Başkan Yalçın ziyareti sırasında kurs merkezindeki malzeme ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesi talimatını da verdi. Bu müjde karşısında mutlu olan kadınlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Ziyaret birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.