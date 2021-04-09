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Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıklarını atlatan Denis Alibec ve Anton Maglica, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar.

KAYSERİ 09.04.2021, 08:35
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Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıklarını atlatan Denis Alibec ve Anton Maglica, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 34.haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları nedeniyle haftalardır takımdan uzak kalan Rumen Denis Alibec ve Hırvat Anton Maglica takıma katıldılar. Sakatlıklarını tamamen atlatan başarılı oyuncuların hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçı kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Taraftarlarımızdan bize sürekli Denis Alibec ve Anton Maglica ile ilgili sorular geliyor. Alibec ve Anton MAglica takımla birlikte çalışmalara devam ediyorlar. Her geçen gün daha da güçleniyorlar. İnşallah en yakın zamanda sahada göreceğiz ikisini de” dedi.
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