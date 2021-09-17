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Cuma vaazında ticarette dürüstlük anlatıldı

Kayseri’de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma öncesi verilen vaazda ticarette dürüstlük anlatıldı.

KAYSERİ 17.09.2021, 13:47
Cuma vaazında ticarette dürüstlük anlatıldı

Kayseri’de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma öncesi verilen vaazda ticarette dürüstlük anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gönül hazinelerimizin, insanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması, günümüz fertleriyle buluşması için 2021 senesini Ahi Evran Yılı olarak ilan ettik” sözleriyle 2021 yılını Ahi Evran yılı ilan etmesi ile birlikte Kayseri’de programlar düzenleniyor. Programlar kapsamında Cuma namazı öncesi verilen vaazlarda cemaate ticarette dürüst olunması ve hileden uzak durulmasından bahsedildi.

Kent genelindeki bütün camilerde ticarette ahilik geleneğinin getirdiği değerler belirtildi.

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