banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!

Çukur Camii yenileniyor

Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi’ne yeni cami yapımı için hayırseverler ile protokol imzalandı.

KAYSERİ 14.01.2021, 12:56
2
Çukur Camii yenileniyor

Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi’ne yeni cami yapımı için hayırseverler ile protokol imzalandı.

Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Ahievran Caddesi’nde bulunan Çukur Camii’nin yıkılarak yerine Selçuklu Mimarisinde 800 kişilik yeni bir cami yapılması için hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları ile protokol imzalandı.

İl Müftülüğünde düzenlenen imza töreni sonrası hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık ve oğullarına teşekkür eden İl Müftüsü Sayın Güven, “Böylesine güzel bir mesele için bir araya geldik. Kayserimizin en önemli güzelliklerinden biri Kayserimizdeki Camilerin, Kur’an kurslarının, okulların, hatta birçok sağlık ocaklarının hayırseverlerimiz tarafından yapılmış olması ve yapılmaya devam ediyor olmasıdır. Şu anda Kayserimizde 30’un üzerinde cami ve Kur’an kursu inşaatımız devam etmektedir. Bunlardan sadece şu anda 2 tanesi dernekler vasıtasıyla devam ediyor. Onun haricinde her birisini bizler hayırseverlerimize tevdi ediyoruz. Hayırseverlerimiz, tepeden tırnağa inşaatını yapıp hizmete sunuyorlar. Asıl olan da budur. Özellikle son 10-15 yıldır çok fazla yeni konutlar oluştu. Bu konutların oluştuğu yerlerde camilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bir de Kayserimizde şu anda son yıllarda kentsel dönüşüm dedikleri hadise sebebiyle camilerimiz yenilenmeye çalışılıyor. Özellikle Küçük Ali, Kazım Karabekir bölgesinde epeyce camilerimiz yenilendi. Yine burada Sahabiye Bloğunda da bir camimizin açılışını yaptık. Çok güzel bir camimiz oldu. Şimdi Çukur Cami’imiz de bu anlamda en eski camilerimizden birisidir. Bir taraftan etrafında iş yerleri var, diğer taraftan ise her ne kadar anayol üzerinde gözükmese bile halkımızın bilmesinden ötürü Cuma günleri çok fazla rağbet edilen bir yerdir. Bu sebeple orasının yeniden inşası hem bizim açımızdan, hem Kocasinan açısından, hem de halkımız açısından gayet güzel bir adımdır. Ben bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde camimizi yenileriz. Kayserimizin belki de en merkezindeki camilerinden bir tanesini yeniden hizmete sunmuş oluruz. Allah razı olsun Rabbim hayrınızı kabul etsin.” diyerek sözlerini tamamladı.

Hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları ise, "Çukur Cami’imizin esas hayırseveri Feyzullah Işık, yani babamız oluyor. Geçen sene hak vaki oldu. Biz Çukur Camii’nin yapımı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi ile görüşmelerimiz bayağı uzun sürdü. Babamıza nasip olmadı. Ama biz babamızın adına, O’nun isteğini yerine getirmek adına inşallah Çukur Camii’nin yenisini yapmayı Rabbimizin sayesinde diliyoruz, istiyoruz. Rabbim de inşallah bizlere yapmayı nasip eder. Merhum Babamız Feyzullah Işık’ın oğulları olarak beraber babamızın vasiyetini, isteğini yerine getireceğiz. Rabbim huzurunda kabul etsin. Çukur Camii’nin bu güne kadar gelmesinde Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da çok emeği geçti. Vakıflar Bölge Müdürümüz Murat Seçilir Bey’in de çok emeği geçti. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. İnşallah Ümmet-i Muhammed’e güzel bir eser bırakmayı Rabbim cümlemize nasip etsin." diyerek sözlerini tamamladılar.

İl Müftülüğü’nde gerçekleşen imza törenine İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve caminin yapımını üstlenen hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları Ahmet Işık, Gültekin Işık, Aytekin Işık, Turan Işık, Mimar Arif Balkaya ve TDV Kocasinan İlçe Temsilcisi Celalettin Nursaçan katıldı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12