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Cristian Sapunaru takıma katıldı
HES KABLO KAYSERİSPOR RUMEN SAVUNMA OYUNCUSU CRİSTİAN SAPUNARU İLE YENİDEN ANLAŞTI. SAPUNARU KAYSERİ'YE GELEREK TAKIMA KATILDI.
KAYSERİ 12.08.2020, 11:38
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Hes Kablo Kayserispor Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yeniden anlaştı. Sapunaru Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında Yukatel Denizlispor’dan kadroya katılan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli ve başarılı futbolcu Cristian Sapunaru yeni sezonda yeniden Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. Cristian Sapunaru Sarı-Kırmızılı takım ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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