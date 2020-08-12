Cristian Sapunaru takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yeniden anlaştı. Sapunaru Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında Yukatel Denizlispor’dan kadroya katılan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli ve başarılı futbolcu Cristian Sapunaru yeni sezonda yeniden Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. Cristian Sapunaru Sarı-Kırmızılı takım ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.