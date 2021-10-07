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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Covid hastası şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.
KAYSERİ 07.10.2021, 12:31
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, karantinaya alınan evinde korona virüs tedavisi gören Yahya S.’den (71) haber alamayan yeğeni eve gitti. Burada Yahya S.’yi hareketsiz şekilde gören yeğeninin ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yahya S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yahya S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.