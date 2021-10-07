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Covid hastası şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.

KAYSERİ 07.10.2021, 12:31
Covid hastası şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korona virüs tedavisi gören şahıs, karantinadaki evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde meydana gelen olayda, karantinaya alınan evinde korona virüs tedavisi gören Yahya S.’den (71) haber alamayan yeğeni eve gitti. Burada Yahya S.’yi hareketsiz şekilde gören yeğeninin ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yahya S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yahya S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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