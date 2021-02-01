Covid-19 aşı uygulamasının 1. aşamasında Kayseri’de 36 bin kişi aşılandı

Covid-19 aşısının Türkiye’ye gelmesi sonrasında başlayan aşı çalışmalarında, Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi çerçevesinde Kayseri’de Aşı Uygulanacak Grup Sıralaması’nda 36 bin kişi aşılandı.

Kayseri’de ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan Covid-19 aşısı, Aşı Uygulanacak Grup Sıralaması’nın 1. aşaması çerçevesinde yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlara da uygulamaya başlandı. Sıralamanın 1. aşamasında şu anda 75 ve 90 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan Aşı Uygulanacak Grup Sıralamasının 1. aşaması 65 ve 74 yaş arasındaki bireylerin aşılanması ile tamamlanacak.

2. aşamada ise sırayla Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta görevlileri ile güvenlik görevlileri, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim sektörü, Gıda sektörü, fırın, imalathaneler, yemek fabrikaları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar öncelikle aşılanacak. Ardından ise 50 ve 64yaş arasındaki bireyler aşılanacak.

3. aşamada ise 18-49 yaş arasındaki kronik hastalığı bulunan kişiler ilk olarak aşılanacak. Bu çalışmanın ardından ise 18 ve 49 yaş arasındaki diğer gruplar aşılanacak.

4. aşamada ise aşılama sırası gelen ve aşılama yaptırmayanlar aşılanacak.