banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri güçleniyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi” Projesi’nin eğitim programı, Erciyes Üniversitesi’nde başladı. ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programı, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ve 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

KAYSERİ 22.06.2021, 15:38
Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri güçleniyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi” Projesi’nin eğitim programı, Erciyes Üniversitesi’nde başladı. ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programı, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ve 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

150 Rehber Öğretmen ve 100 Sınıf Öğretmeninin katılımının planlandığı etkinliğin açılış konuşması, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL tarafından yapıldı. Etkinlik kapsamında öğretmenlere Tıp, Eğitim, Hukuk ve İletişim disiplinlerinin birikimiyle ve çocuk istismarının tüm boyutlarına ilişkin olarak görsel-işitsel, basılı ve elektronik öğrenme araçlarıyla eğitim veriliyor.

“Çocuk İstismarı ve İhmali: Çocuk Refahı Bilgi Şöleni” başlığını taşıyan eğitim programı bu konuların sağlıklı bir şekilde tespitinde stratejik bir potansiyel içeren öğretmenlerin hem konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna ilişkin süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanırken, öğrencinin başarısını ve etkinlik derecesini olumsuz yönde etkileyen faktörlere ve okulların karşı karşıya kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara yeterli cevabı vermeyi amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Nottingham Trent University (İngiltere) ve Hochschule für Öffentliche Verwaltung (Almanya) işbirliğiyle yürütülen projenin eğitim ve farkındalık faaliyetleri, önümüzdeki günlerde Rehberlik Araştırma Merkezleri, öğretmen adayları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve medyaya dönük olarak devam edecek.
banner486
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner493