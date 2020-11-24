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Celalettin Ekinci: "Öğretmenlik insanlık tarihi boyunca var olmuş en anlamlı ve ölümsüz mesleklerden biridir"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenlik insanlık tarihi boyunca var olmuş en anlamlı ve ölümsüz mesleklerden biridir" dedi.

KAYSERİ 24.11.2020, 13:28
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Celalettin Ekinci: "Öğretmenlik insanlık tarihi boyunca var olmuş en anlamlı ve ölümsüz mesleklerden biridir"
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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenlik insanlık tarihi boyunca var olmuş en anlamlı ve ölümsüz mesleklerden biridir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci mesajında, "Hayatın her döneminde en kazançlı yatırım, insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam temeller üzerine yetişirse içinde yaşadığımız dünya huzur ve selamet bulur. Bunu sağlayacak olan da yeni nesillere yol gösteren, çalışkan, ileriye bakan ve merhamet sahibi öğretmenlerimizdir. Ülkemizin her köşesinde, öğretmenlerimiz büyük fedakârlıklar göstererek tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında da eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiler. Bununla da kalmayıp, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermekten, vatandaşlarımıza maddi ve manevi destekte bulunmaktan, hasta takibi yapan filyasyon ekibinde görev almaktan da geri durmadılar. Çocuklarımıza vatan, bayrak, cumhuriyet sevgisi aşılayan; onlarda hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren öğretmenlerimizi sadece öğretmenler gününde hatırlamak elbette yeterli değildir. Onlara gerekli saygı, sevgi ve değeri vermek hepimizin ödevidir. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerin en onurlusunu seçen, hizmetlerin en kutsalını üstlenen, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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